"Latvijas gāze" vēlreiz ziņo, ka nespēs nodrošināt dabasgāzes stratēģiskās rezerves

Kompānijas paziņojumā minēts, ka saistībā ar to, ka augusta mēnesī nebija iespējama plānoto dabasgāzes apjomu iegāde ar cauruļvadu piegādēm, pieejamie dabasgāzes apjomi uz 31. augustu būs mazāki.

Detalizēta informācija par "Latvijas gāzes" dabasgāzes krājumu, kas atrodas Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, īpašumtiesību statusu ir nosūtīta AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus"), lai par to informētu Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un Ekonomikas ministriju ( EM ).

Kā ziņots, dabasgāzes apjoms saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā veido 1,15 teravatstundas (TWh), līdz ar to ar valdības lēmumu "Latvijas gāzei" ir uzlikts pienākums līdz 30. septembrim minēto dabasgāzes apjomu uzglabāt Inčukalna krātuvē. Savukārt no 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apjomam, kas atbilst starpībai starp 1,15 TWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apjomu no 2022. gada 1. oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.