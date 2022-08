Rojs Rodžers pastāsta vairāk par saviem vecākiem un viņu nodarbošanos

"Apollo.lv" jau iepriekš vēstīja, ka Rojs nav mērķtiecīgi gājis uz to, lai kļūtu atpazīstams. Viņš sevi sauc par neapzināto influenceri. "Daloties ar savu dzīvi, esmu kļuvis populārs. Mana dzīve ir kā teātris, un cilvēkiem acīmredzot to patīk no malas skatīties," teica Rojs.