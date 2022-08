Mīklaini pazuda pirms pieciem gadiem. Ķīnas miljardierim piespriests 13 gadu cietumsods

2016. gadā Sjao aktīvu vērtība bija aptuveni 6 miljardi dolāru, kas ļāva viņam būt vienam no bagātākajiem cilvēkiem Ķīnā. Gadu vēlāk Sjao pazuda no "Four Seasons Hotel" Honkongā, kur viņš bija apmeties uz ilgāku laiku. Viņa ģimene ziņoja varasiestādēm par Sjao pazušanu, taču lieta tika izbeigta, jo "bija izdevies atjaunot kontaktu ar uzņēmēju".