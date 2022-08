Atceļ obligāto prasību studentiem un veselības aprūpes darbiniekiem būt vakcinētiem pret kovidu

Kā norādīts grozījumu projekta anotācijā, svarīga ir aktuālā vakcinācija, kas spēj pasargāt cilvēku no smagas saslimšanas un nāves. Tādējādi tiek aktualizēta arī "pilnībā vakcinētas personas" definīcija, vairs neminot to, kad veikta vakcinācija vai no kura datuma cilvēks skaitās vakcinēts, bet uzsverot, ka cilvēks ir vakcinēts ar tādu vakcīnas devu skaitu, kas konkrētajā laika periodā nodrošina vakcīnas izraisītu aizsardzības efektu.