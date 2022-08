"Holivuda nav nekas nesasniedzams." Uzlecošā šova zvaigzne Baiba Klints iepazīstina ar amerikāņu slavenību ballīšu aizkulisēm

Esmu bijusi Perisas Goebelas (Dženiferas Lopesas horeogrāfe, kura taisīja Riannas priekšnesuma šovu Super Bowl) mājās ballītē kopā ar reperi Redfoo, esmu bijusi dziedātājas Meraijas Kerijas mīļotā puiša, dejotāja Braiana Tanakas dzimšanas dienas ballītē un citās, kur satikusi daudzu mūzikas zvaigžņu dejotājus, horeogrāfus... No vienas puses, tā ir ierasta lieta, viņi visi ir normāli cilvēki un ballītes ir kā ballītes, bet, no otras puses, saproti, ka esi bijusi daļa no šādu pasaules zvaigžņu svinībām," pauž Baiba.