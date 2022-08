Maestro Raimonds Pauls: 60 gadu laikā neesmu pat alu iedzēris

"Brīnumainā kārtā tolaik sagāju kopā ar savu sievu, un arī tas ir brīnums, kā viņa to izturēja.

Paula kungs uzskata, ka lēmums atteikties no alkohola pavisam bijis viens no viņa dzīves svarīgākajiem lēmumiem: "Man bija ļoti grūti, zinot, kur notiek pasākumi, man bija jāpaiet garām, bet jā, to nu es varu bez liekuļošanas teikt, ka neesmu pat alu iedzēris."