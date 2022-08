Apģērbu tirgotāja Elīna Didrihsone publiski vairās atbildēt, kur ražotas viņas tirgotās drēbes

"Par to gan publiski nerunāšu. Katram apģērbam ir norādīts ražotājs, tas netiek slēpts, un, ja klientu interesē, viņš var mums uzrakstīt un pajautāt. Pateikšu tikai to, ka, ko tirgoju, pati arī valkāju. Man patīk katrs apģērbs, ko esmu izvēlējusies veikalam, – tērpam ir vai nu ļoti skaista krāsa, vai ļoti laba piegrieztne," intervijā saka Didrihsone.

"Man bēdīgi varbūt dzirdēt no klientiem, ka pasaka frāzi - a ja pat viņa sūta no "AliExpress"? Un tad man ir tāds - nopietni? Es saku - padomājiet loģiski! Ja tik tiešām tas būtu "AliExpress", vai man būtu pavadzīmes un vai man būtu uzņēmums? Vai man būtu pārbaudē reāli parādīt, kas man ir? Man nebūtu! Ja es dzīvotu mājās, vienistabas dzīvoklī, un man būtu vienalga, kam es tirgoju, - mani neviens neredz un nedzird - da es varu vienalga ko pārdot. Man ir milzīgs uzņēmums! Man liekas, tas ir kauns, pārdot no "AliExpress"! Man vienīgais, kas no turienes atnācis, ir auskari, un viņi saplīsa pirmajā fotosesijā!" sacīja Didrihsone intervijā Lauras Saulītes raidījumā "Generation Famous".