Noskaidroti Kraukļa piemiņas turnīra medaļnieki un pasniegtas Biedriņa specbalvas

"Ar talantu vien nepietiek, ir jāiegulda liels individuālais darbs, ko no malas daudzi nepamana. Ir smagi jāstrādā, it sevišķi vasarās, kad ir vairāk brīvā laika. Agrāk, kad es trenējos, mums nebija tādas iespējas, kā tagad daudzi piedāvā – individuālās sagatavošanās skolas – vairāki treneri strādā ar speciālu pieeju. Tas ir pozitīvi, ka notiek arī individuāls darbs. Vasaras ir jāziedo treniņiem, nav citu variantu, ja gribas kaut ko sasniegt. Vasara ir vienīgais laiks, kad var progresēt, jo sezonas laikā to izdarīt ir daudz grūtāk," teica bijušais NBA spēlētājs un Latvijas izlases basketbolists.