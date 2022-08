Politologs: Ar pieminekļa obeliska demontāžu Pārdaugavā iestāsies kulminācija, kam varētu sekot lielāks miers sabiedrībā

Jautāts, kādi Latvijas politiskie spēki iegūst no pieminekļa Uzvaras parkā demontāžas, Rajevskis uzsvēra, ka šī procesa seja ir Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP), kurš gaidāmajās vēlēšanās nekandidē. Politologa ieskatā, šāds situācijas pavērsiens ir labs, jo tas noņem "politisko gravitāciju", jo pēc būtības par šo lēmumu nobalsoja Saeima, bet Rīgas dome to izpilda. Pēc Rajevska paustā, ja skatās no malas, tas nebūtu labi, ja šī procesa seja būtu kādas partijas līderis. Tādā gadījumā tas būtu politizēti.