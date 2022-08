"Kaut nu viņš būtu zinājis, kāpēc viņam bija grūti." Pieminot Robinu Viljamsu astoņus gadus pēc viņa pāragrās nāves

Pēc Viljamsa nāves viņa atraitne Sūzana Šneidere publiskoja sleju ar nosaukumu "The terrorist inside my husband’s brain" (Terorists mana vīra smadzenēs). Tajā viņa apraksta Viljamsa dzīves pēdējos mēnešus, kad viņš cieta no Levi ķermenīšu demences.