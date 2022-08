Augsto energoresursu cenu dēļ priekšā ir sarežģīts laiks, norāda Dombrovskis

Vienlaikus viņš arī informēja, ka Eiropas Savienības (ES) līmenī ir iecerēts vismaz uz laiku atsaistīt elektrības cenu no gāzes cenas .

"Skaidrs, ka priekšā ir sarežģīts laiks. Enerģijas cenas saglabājas ļoti augstas, un tas ir arī galvenais kopējās inflācijas dzinējspēks. Līdz ar to pašreiz mēs arī ES līmenī lemjam par to, kā pārskatīt cenu veidošanas mehānismu, piemēram, elektrības sektorā," teica Dombrovskis.

"Ir doma vismaz uz laiku atsaistīt elektrības cenu no gāzes cenas, tātad faktiski veikt zināmu Eiropas elektrības tirgus reformu, lai šīs cenas samazinātu," sacīja Dombrovskis.

Tāpat Dombrovskis uzsvēra, ka ir jāvirzās prom no atkarības no Krievijas fosilajiem energoresursiem. Viņš piebilda, ka ir arī pieejams zināms ES finansējums valstīm dažādu pasākumu īstenošanai, lai pārtrauktu atkarību no Krievijas energoresursiem.