Eilanda ukraiņu draugs Vova pametis Latviju, lai atgrieztos dzimtenē

Eilands aprēķinājis, ka tas nav naudības jautājums, bet gan vēlmes jautājums. "2022. gada vidū nodarbināti Latvijā bija 861 tūkstotis iedzīvotāju jeb 64% no visiem iedzīvotājiem. Ja katrs no viņiem no vienas savas algas noziedotu 5,8 eiro, mums sanāktu 5 miljoni. Es domāju, ka tas ir izdarāms. Cita lieta ir cik ļoti mēs to vēlamies, cik ātri un kurš vispār to vēlas," raidījumā uzsver Eilands.