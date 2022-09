"Sejā tev smaida, bet aiz muguras notiek dīvainas lietas..." Bijušais Omskas aizsargs velta kritiku Hārtlijam

Boba Hārtlija laiks pie Latvijas izlases stūres vērtējams pretrunīgi. No vienas puses, Latvijas valstsvienība kanādiešu speciālista vadībā 2018. gadā iekļuva pasaules čempionāta izslēgšanas spēlēs, kas latviešiem kopš 1997. gada ir izdevies tikai piecas reizes.

No otras puses Hārtlija ēra Latvijas izlasē noslēdzās ar neveiksmīgu startu 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs un vairāku veterānu aiziešanu no valstsvienības. Tāpat vairākkārt izskanēja runas, ka hokejisti, it sevišķi pieredzes bagātākie, bija neapmierināti ar Hārtlija lietotajām metodēm.