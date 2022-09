Vilis Krištopans, iespējams, izteicis draudus "Latvijas Avīzes" žurnālistam. Policija sākusi pārbaudi

Sazvanīts pa to pašu numuru, kas redzams īsziņā, Krištopans LA nenoliedzis, ka to rakstījis.

Uz jautājumu, vai šādā veidā viņš nolēmis komunicēt ar žurnālistiem, tajā skaitā Līcīti, arī turpmāk, Krištopans atbildējis: "Es nedraudu, es vienkārši tā izdarīšu. Viņš ir tik personīgi aizvainojis manu māti, pieminēdams Aglonu, visu to, kur es esmu audzis. Viņš iespļauj man dvēselē. Manas mātes mājas atrodas desmit kilometrus no Aglonas, manu māti 16 gadu vecumā izslēdza no Aglonas ģimnāzijas, un viņš raksta, ka es braucot uz Aglonu zvejot balsis. Es turp braucu katru gadu, kopš sevi atceros."