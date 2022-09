Apollo.lv - 22!

"Mēs visi apzināmies, kāda ir mūsu atbildība šodienā jūsu un visas sabiedrības priekšā, un ar šo apziņu ceļamies un ejam gulēt. Vēlos arī publiski pateikties saviem kolēģiem par neatlaidīgo darbu. Sveiciens TVNET un Apollo.lv lieliskajām komandām.

Varu ar lepnumu apgalvot, ka mēs bieži riskējam, jo esam viena no principiālākajām mediju grupām Latvijā, kurai ir aktīva pozīcija un kas savas vērtības primāri nepakārto biznesa izdevīgumam, bet gan caurspīdīgai sadarbībai un sabiedrības intereses pārstāvošai žurnālistikai. Uzticamība ir viena no mūsu vērtībām, un paldies gandrīz miljonam cilvēku, kas ik mēnesi mūs lasa, par to, ka ļaujat mums pildīt savu sargsuņa funkciju un piedzīvot šo vēsturi kopā," teic Bārtniece.