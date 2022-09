VIDEO ⟩ Norisinās žurnālistikai veltīta konference un tiks pasniegtas izcilības balvas. Nominēti arī TVNET GRUPA žurnālisti

Kategorijā "Reportāža no Ukrainas kara zonas" LŽA izcilības balvai nominēti Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Aigars Kovaļevskis par Amoliņa reportāžām LTV no kara zonas Ukrainā, Ieva Vārna, Sergejs Medvedevs, Valdis Francis par dokumentālajām filmām TV3 par karu Ukrainā, Indra Sprance, Filips Lastovskis, Nora Micpapa, Renārs Šteimanis, Beāte Bērziņa par reportāžām "Karš Ukrainā, stāsti no karadarbības zonas" Latvijas Radio un Jānis Vingris ar komandu par "Reportāžu sēriju no Ukrainas" portālā "Tvnet".