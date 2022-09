"Vienības velobrauciena" laikā Siguldas apkārtnē būs apgrūtināta satiksme

Svētdien velobrauciens norisināsies laika posmā no plkst.10 līdz 18, tāpēc dienas laikā būs slēgts autoceļa Inciems- Sigulda posms no Turaidas uz Siguldu. Alternatīvais maršruts uz Turaidu no Rīgas puses ir caur Saulkrastiem, Bīriņiem, Raganu un Inciemu.