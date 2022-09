"Mani draugi ir piedzīvojuši mani visādu." Linda Mūrniece izrotājusi ķermeni par godu draugiem

"​Šis ir mans pirmais krāsainais tetovējums . Sarkana magone. Veltījums maniem draugiem, kuri līdz ar bērniem, gadiem ejot, kļuvuši par manu ģimeni. "Draugi ir ģimene, kuru paši izvēlamies." Šim teicienam piekrītu no sirds.

Mani draugi ir piedzīvojuši mani visādu. Augstos amatos un bez darba, laimīgu un izmisušu, dusmīgu un skarbu. Piecietuši, ka esmu aizņemta, un priecājušies kopā ar mani par veiksmēm. Katrs no viņiem manā dzīvē ir ļoti svarīgs. Lepojos, ka man izdodas savus draugus saglabāt desmitiem gadu," emocionāla ir Mūrniece.

Šis ir pirmais krāsainais tetovējums, kas rotā viņas ķermeni, – skaista magone uz augšdelma. Viņa skaidro, kāpēc magone: "Tā mani sauc viena no manām tuvākajām draudzenēm. Nu jau gandrīz trīsdesmit gadus. Magonīte. Nav mani ļoti raksturojošs vārds, vai ne? Bet es uz to atsaucos, kad viņa pasauc. Tagad magone ir uz manas rokas kā pateicība maniem draugiem par to, ka viņi ir."