Verstapens izcīna kārtējo uzvaru un tuvojas savam otrajam čempiontitulam

Vairākiem braucējiem par dzinēju maiņu tika piemērots starta vietu sods, tādējādi, čempionāta kopvērtējuma līderis Verstapens startēja no septītās vietas, viņa komandas biedrs Serhio Peress no 13., bet vēl no vadošajiem pilotiem Lūiss Hamiltons ("Mercedes") un Karloss Sainss juniors ("Ferrari") attiecīgi no 18. un 19.pozīcijas.