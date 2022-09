Gāzes vadu infrastruktūrā vairākkārt rezervētas jaudas, neļaujot iesūknēt dabasgāzi Inčukalnā

Uldis Bariss, "Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētājs: "Latvijas valdība un “Conexus” varēja garantēt, ka Klaipēda varēs strādāt bez pārtraukumiem, jo visa gāze tiks garantēti iesūknēta Inčukalnā. Tā gāze, ko, protams, tirgotāji tur iesūknēs."

NP: "Tā garantija bija nepieciešama tādēļ, ka brīdī, kad gāze nāk no Krievijas, nevar no Lietuvas sūknēt."

U.Bariss: "Tieši tā. Ja pēkšņi kādā brīdī ir lielas piegādes no citurienes, praktiski no Krievijas, tas varētu atspiest to apjomu, kas nāk no Lietuvas."