Sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" pirmā sērija sākas ar asaru plūdiem

Dāmu pulciņam kļūstot arvien kuplākam, uzvirmos arvien jauni konflikti – Anastasijai būs ko teikt par trīs bērnu māmiņas Gunitas pārlieku lielo centību ar grimu, kas, dāmai mirkšķinot acis, "drūpot no acīm kā smiltis". Vēl projektam īsti nesākoties, būs arī asaru plūdi – Elīnai alkohola ietekmē vienkārši uznāks skumjas un asaras birs kā pupas, bet Marijai, kura projektā vēlas tikt pāri pagātnes pāridarījumiem un mammas vienaldzībai, īpaši emocionālas izvēršas atvadas no četrkājainā mīluļa. Viņu, kamēr saimniece piedalīsies projektā, būs jānodod draudzenes gādīgajās rokās. Kolēģei līdzi raudās arī Ieva, kura uzaugusi alkoholiķu ģimenē, apreibinošas vielas lieto jau no 12 gadu vecuma un jau pirmajās minūtēs projektā ar savu hiperaktivitāti un nemitīgo runāšanu pamanīsies visus pamatīgi nokaitināt.