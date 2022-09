Noslēdzas seriāls "Viņas melo labāk". Pēdējā sērija sagādās pārsteigumus!

Viss sākās 2013. gadā ar stāstu par četrām sievietēm, kuras alka pēc patiesas mīlestības, taču realitātē nenotiek kā pasakā – noslēpumi, intrigas, drāma, meli un nodevība stājās viņu ceļā ik uz soļa. Viņas, kā jau daudzi no mums, tiecās pēc īstas un mūžīgas mīlestības.

Desmit sezonu garumā piedzīvojām daudzu aktieru nomaiņu seriālā, tomēr četri aktieri seriālā bija jau no pirmās epizodes – Evija Krūze (Marta), Andris Bulis (Māris), Velta Straume (Roberta mamma) un Māris Bezmers (Roberts), kurš pēdējās divas sezonas ir uzņēmies arī seriāla režisora lomu, pārņemot to no ilggadējā seriāla režisora Sigitas Račkis.