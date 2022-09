Eksperti prognozē, ka Eiropa veiksmīgi aizstās Krievijas gāzi. Gaidāms cenu kritums

Eiropas Savienībai, visticamāk, veiksmīgi izdosies kļūt neatkarīgai no Krievijas gāzes, izvairoties no būtiskiem gāzes piegādes pārrāvumiem, raksta "The Guardian", atsaucoties uz "Goldman Sachs" analītiķiem. Turklāt jau šīs ziemas laikā gāzes cenas varētu mazināties.