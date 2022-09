Pētnieki ieguvuši pārsteidzošus datus - cilvēki katru dienu apēd vismaz 900 mazus plastmasas gabalus

Mikroplastmasa cilvēku asinīs

Tā kā mikroplastmasa ir tik niecīga, mēs to patērējam, nezinot. Vethāks norāda, ka pieaug ziņojumi par mikroplastmasas piesārņojumu dzeramajā ūdenī, pienā, pārtikā un gaisā.

Ļoti neliels 2022. gada pētījums to apstiprināja, atklājot pierādījumus par mikroplastmasu cilvēka asinīs. Pētnieki atzina, ka tas var apdraudēt sabiedrības veselību.

Bīstamība

Eksperti joprojām precīzi nezina, cik bīstama ir mikroplastmasa cilvēku veselībai. Lai to saprastu, ir nepieciešams veikt vairāk pētījumu par to, kā cilvēka ķermenis apstrādā un atbrīvojas no mikroplastmasas.