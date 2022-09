Ukrainas volejbola izlases treneris Krastiņš: Iekļūšana PČ labāko astotniekā ir fantastisks rezultāts

"Kad atbraucām uz čempionātu, vēlme visiem bija milzīga. Sākums vienmēr ir grūts. Tā kā baidies drusku pats no sevis. Un, neskatoties uz to, ka ļoti veiksmīgi spēlējām pārbaudes mačus, - ar Poliju spēlējām 2-3, ar 3-1 vinnējām Irānu, kas ir pasaules labāko astotniekā, - un tā pārliecība it kā bija, paši no sevis nedaudz baidījāmies. Nesapratām, ko mēs īsti varam, - vai mēs varam, vai nevaram. Tam arī vajadzēja tikt pāri un noticēt, ka tās pārbaudes spēles nebija pa jokam un ka esam patiešām gatavi," pirms pirmā mača, kurā trijos setos tika piedzīvots zaudējums pret Serbiju, īsti nebija skaidrs, ko šī sarežģītos apstākļos gatavojusies izlase var izdarīt.