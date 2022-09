Par VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju apstiprināta Indra Kārkliņa

Kārkliņa par pienākumu izpildītāju apstiprināta, jo ar finanšu ministra Jāņa Reira (JV) 15. septembra lēmumu Jaunzeme ir atstādināta no amata pienākumu izpildes uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku.

Jau ziņots, ka finanšu ministrs ierosinājis disciplinārlietu un atstādināji no amata VID ģenerāldirektori Jaunzemi.

Reirs uzskata, ka šādi noziegumi ir varējuši notikt, tikai tāpēc, ka pastāv lieli trūkumi iekšējās kontroles mehānismos un uzraudzībā. Reira ieskatā, ir nepieciešama detalizēta izmeklēšana par to, kā kaut kas tāds iestādē ir iespējams, tāpēc viņš pieņēmis lēmumu no ceturtdienas atstādināt VID ģenerāldirektori no amata pienākumu pildīšanas.