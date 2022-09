Kāpēc cilvēki aizvien alkst piedalīties realitātes šovos?

Gadu no gada aktuāls ir jautājums - kas aizvien vilina cilvēkus piedalīties realitātes šovos, neskatoties uz to, ka varoņi reizēm jūtas izmantoti un psiholoģiski traumēti? Par to, cik daudz pašmāju realitātes šovos ir realitātes, tiešsaistes žurnālam "Klik" stāsta režisore, producente Aija Strazdiņa-Ratinska.