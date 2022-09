FOTO ⟩ Iepretim Krievijas vēstniecībai notiek klimata krīzei veltīts protests

"Fridays For Future Latvia" ir daļa no starptautiskās "Fridays For Future" kustības, kas kopš 2019.gada visā pasaulē pulcē miljoniem jauniešu gājienos un streikos, kur pieprasa klimata krīzes risināšanu. Latvijā klimata gājieni iepriekš pulcējuši līdz pat diviem tūkstošiem cilvēku.