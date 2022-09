Infektoloģe skaidro, kāpēc ērču pārbaudei laboratorijās nav nekādas medicīniskas nozīmes

"Galvenais ir nekrist panikā. Nevajadzētu šo ērci spaidīt, grozīt. Vēsu prātu paņemt kādu spirtu saturošu šķidrumu, ja tāds ir pieejams, vai cita rakstura dezinfekcijas līdzekli, kas mums visiem mājās rezervei nereti ir. Un apstrādāt šo vietu ar diegu vai pinceti, kas būtu labāk, ar rotējošām kustībām pašam šo ērci no sevis noņemt," raidījumam saka infektoloģe.

Cilvēki, kuriem ir piesūkusies ērce , lai atgūtu sirdsmieru, nes to laboratoriski pārbaudīt.

Savukārt infektoloģe Zeltiņa par ērču pārbaudīšanu raidījuam saka: "Es noteikti nevestu un nevienam to neiesaku. Tam nav nekādas nozīmes. Nav unikālu līdzekļu, kurus tad, ja mēs uzzinām, ka mums ir iekodusi slima ērce ar vīrusu vai baktēriju inficēta, ka mums būtu medikamenti, kurus mēs sadzertos, salietotos un varētu tikt vaļā no slimības, tālākas rīcības tam neseko. Tāpēc ērču pārbaudei no medicīniskā viedokļa nav lielas nozīmes. Faktiski nav nekādas nozīmes."