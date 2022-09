FOTO ⟩ Rīgā ar publikā iemīļotākajām dziesmām uzstājies Stings

Arī koncertā Rīgā pasākuma rīkotāji sola publikā iemīļotākās dziesmas - "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Roxanne" un "Demolition Man", kā arī "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Message In A Bottle" un daudzas citas, kas tiks izpildītas kopā ar elektronisku roka grupu.