Balss nodošanu glabāšanā CVK aicina izmantot tikai nopietna iemesla dēļ

Ātrākai iedzīvotāju apkalpošanai vēlēšanu iecirkņos tiks izmantotas viedierīces. Bērziņa norādīja, ka no iedzīvotājiem tiekot saņemti jautājumi, vai viņu pases vai personas apliecības šādā veidā tiek fotografētas - CVK vadītāja šodien preses konferencē apliecināja, ka tā tas nav.

CVK vadītāja uzsvēra, ka no vēlētāju veiktajām atzīmēm tiks skaitīti tikai divi veidi - plusiņi kandidātiem pretī esošajos rombiņos, kā arī vārda uzvārda svītrojumi. Citas atzīmes, piemēram, kāsīši, netiks skaitītas, skaidroja Bērziņa.

Šodien nobalsot varēs laikā no plkst. 17 līdz 20. Otrdien un trešdien iepriekšējā balsošana nenotiks. Ceturtdien, 29. septembrī, iepriekšējā balsošana būs pieejama no plkst. 9 līdz 12, piektdien, 30. septembrī, no plkst. 10 līdz 16, savukārt sestdien, 1. oktobrī, notiks pašas Saeimas vēlēšanas.