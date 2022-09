Kiršteins nosauc žurnālisti par politprostitūtu, LŽA lūdz Saeimu izvērtēt deputāta rīcību

LŽA norāda, ka šajā priekšvēlēšanu laikā jau vairākkārt ir notikuši personīgi uzbrukumi žurnālistiem no deputātu un kandidātu puses. Šie uzbrukumi tiešā veidā ir saistīti ar žurnālistu profesionālo darbību, tie ir apmelojoši, pazemojoši, aizvainojoši un citādi vērsti pret viņu darbu un privāto dzīvi, ar mērķi diskreditēt, iebiedēt un pazemot žurnālistus, kas veic savus pienākumus. LŽA ieskatā šāda attieksme nav pieļaujama.

"Nav arī pieļaujams, ka priekšvēlēšanu laikā žurnālistu darba noniecināšana ir veids, kā veidot savu politisko karjeru. Žurnālistika, informācijas pieejamība un neatkarīgi mediji ir viens no demokrātijas pamatpostulātiem, to noniecināšana un diskreditēšana nav Saeimas deputāta un deputāta kandidāta cienīga un ir pelnījusi vismaz izvērtējumu no atbildīgām institūcijām," teikts iesniegumā.