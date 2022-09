VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Vai nu Donbass būs Krievijas sastāvā, vai būs kodolkarš

Tāpat par to, ka Krieviju masveidā vēlas pamest vīrieši iesaucamā vecumā, ka ir milzīgas rindas pie sauszemes robežām un lidostās, tikpat kā ziņots netiek. Izņēmums ir Solovjovs, kas to iztēlo kā atsevišķu varavīksnes krāsu nodevēju bēgšanu, par kuru vispār nav jāuztraucas, jo tie esot tikai daži indivīdi. Līdz ar to propagandas raidījumu skatītājiem tiek radīts iespaids, ka nekādu protestu un liela mēroga izvairīšanās no mobilizācijas nav, kas neatbilst patiesībai. Tā, piemēram, Dagestānā Krievijas dienvidos protestos pret mobilizāciju aizturēti vismaz 100 cilvēki, ziņo tīmekļa projekts "OVD Info", kas apkopo informāciju par varasiestāžu represijām. Savukārt Krievijā ietilpstošajā Burjatijas republikā fonds "Brīvā Burjatija" no mobilizācijas bēgošajiem organizē evakuācijas autobusus uz kaimiņos esošo Mongoliju. Vērienīgi protesti pret mobilizāciju notikuši arī Maskavā, Sanktpēterburgā, Novosibirskā un citās lielajās pilsētās.