Cauruļvadu "Nord Stream" noplūdes ir tīšas darbības rezultāts, uzskata ES

"Mēs atbalstīsim jebkuru izmeklēšanu, kuras mērķis ir iegūt pilnīgu skaidrību par to, kas notika un kāpēc, un veiksim turpmākus pasākumus, lai palielinātu mūsu noturību energoapgādes drošības jomā," paziņoja Borels.

Dānijas varasiestādes kopumā konstatējušas trīs noplūdes gāzesvados "Nord Stream" un "Nord Stream 2", kas no Krievijas stiepjas līdz Vācijai.

Divas no noplūdēm atrodas "Nord Stream" gāzesvadā uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas salas Baltijas jūrā, bet vēl viena konstatēta "Nord Stream 2" uz dienvidaustrumiem no šīs salas.