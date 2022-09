Pat Igaunijas veikalos izdalītie plastmasas maisiņi finansē Putina karu

Pētniecības projekta "Winter Is Coming: Plastic Has To Go" ("Ziema tuvojas: Plastmasai ir jāpazūd") igauņu koordinatore un "Teeme Ära" fonda vadītāja Kadi Kenka sacīja, ka otrdien, 27. septembrī, publicētais pētījums liecina, ka, atbrīvojoties no Krievijas naftas un gāzes, Eiropas Savienība nepieļaujamā veidā ignorē plastmasas rūpniecību.