FOTO ⟩ "Armijā tu neesi sieviete, bet gan cīnītāja..." Ukrainas labdarības organizācijas vadītāja par sievietēm karā un nesavtīgu palīdzību

Organizācija "Zemlyachki" palīdz aizstāvjiem, kuras cīnās par Ukrainas zemi. Komanda organizē sieviešu militāro formu, munīcijas, apavu un sieviešu humānās palīdzības pieprasījumus, kas tiek piegādāti uz jebkuru valsts daļu. Tāpat organizācija arī stāsta par sievietēm frontē, veicinot pasaules sabiedrības izpratni par to, kam viņas iet cauri.

"Projekta "Try on Her Berets" ietvaros mēs izveidojām tiešsaistes veidlapu, kurā pastāstījām par visu, ar ko nodarbojamies. Ikviena sieviete, kas karo, var aizpildīt šo veidlapu un izvēlēties, kas viņai ir nepieciešams.