Nākamā parlamenta sastāvā divas trešdaļas deputātu būs jauni

Visvairāk jaunpienācēju varētu būt no "Jaunās vienotības" (JV) - 15, tai seko Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ar 11 jauniem deputātiem, pa 10 jauniem deputātiem provizoriski būtu no partijām "Stabilitātei!" (S) un "Progresīvie" (P), no "Apvienotā saraksta" (AS) - deviņi jaunie deputāti, no "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - septiņi jauni deputāti, no Nacionālās apvienības (NA) - četri jauni deputāti, bet no "Attīstībai/Par" (AP) varētu būt divi jauni deputāti.