Saeimas vēlēšanās Kurzemes apgabalā uzvar "Apvienotais saraksts"

Apkopotie rezultāti liecina, ka no AS mandātus Kurzemē iegūs Māris Kučinskis, Linda Matisone un Atis Deksnis, no ZZS - Uldis Augulis, Gundars Daudze un Jānis Vucāns, no JV - Arvils Ašeradens un Inga Bērziņa, No NA - Ilze Indriksone un Artūrs Butāns, no P - Edgars Zelderis, bet no LPV - Ramona Petraviča.