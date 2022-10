Latvijas spīdevejists Ļebedevs 2023. gadā būs "Grand Prix" sacīkšu pirmais rezervists

Starp rezervistiem, kuri aizvietos spīdvejistus, kuri nevar piedalīties kādā no posmiem slimības, traumas vai citu iemeslu dēļ, ir braucēji no valstīm, kuras nav pārstāvētas 15 pastāvīgo sacensību dalībnieku vidū.

Ļebedevs ir pirmais no septiņiem rezervistiem, līdz ar to Latvijas sportistam ir labas izredzes startēt kādā no sacensību posmiem. Viņam šī vieta tika piešķirta ņemot vērā to, ka šīs sezonas noslēdzošajā "Grand Prix" posmā viņam izdevās sasniegt pusfinālu.