No 2024. gada mobilos tālruņus ES varēs uzlādēt ar vienu lādētāju

Līdz 2024.gada beigām visiem mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem un kamerām, ko pārdod ES, vajadzēs būt aprīkotiem ar "USB C" tipa uzlādes pieslēgvietu. Savukārt no 2026.gada pavasara šī prasība attieksies arī uz klēpjdatoriem. Jaunā direktīva ir daļa no plašākiem ES centieniem samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus un dot patērētājiem iespēju izdarīt ekoloģiskāku izvēli.