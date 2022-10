"ReTV": Rēzeknē būtiski samazināta karstā ūdens temperatūra. Veselības inspekcija norāda uz bīstamām sekām

"Man neviens neko nav teicis. Arī par citiem es arī neko neesmu dzirdējusi, lai viņi kaut ko teiktu par to slimību. Mūs neviens nebrīdināja. Meitai pateicu, lai viņa vairs no krāna nedzer to ūdeni. Tikai no tējkannas vai pērkot to ūdeni," sacīja rēzekniete, divu bērnu mamma Aļona Žeļezņakova.