FOTO ⟩ "Arēnā Rīga" pamatīgi uguņus nodeva leģendārā grupa "The Cure"

Teju divu stundu garajā koncertā izskanēja viss labākais "The Cure" repertuārs, kā arī pa kādai jaunā albuma dziesmai.

Gaidot rokgrupas "The Cure" koncertu, mūzikas žurnālists Uldis Rudakas portāla TVNET kultūras redakcijai pastāstīja par savu pieredzi šīs grupas mūzikas sakarā. Viņš ir viens no grupas uzticīgākajiem cienītājiem, kurš rīko arī īpašus deju pasākumus par godu "The Cure" solista Roberta Smita dzimšanas dienai.