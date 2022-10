Delna: Saeimas nākotne atkarīga no koalīcijas kodola spējas sadarboties ar "Apvienoto sarakstu" un "Progresīvajiem"

Taču arī koalīcijas kodola sadarbība ar iezīmētajiem partneriem var izrādīties problemātiska, uzskata "Delnas" pārstāvis. Pēc viņa teiktā, AS ir jauna apvienība un nav skaidrs, cik ciešas saites vieno to veidojošās organizācijas, politiķus un to agrākos sadarbības partnerus. Latvijas Reģionu apvienība dažādās pašvaldību vēlēšanās startējusi kopā gan ar liberālo partiju "Latvijas attīstībai", gan konservatīvo NA, pauda Grigus. Savukārt Latvijas Zaļā partija vēl nesen bija stabils un ilglaicīgs ZZS partneris, un ir maz ticams, ka šīs spēcīgās saites iespējams pilnībā saraut, uzskata pētnieks.