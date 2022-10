Kā partijas "Stabilitātei" "tiktokeri" pārliecināja vēlētāju?

Un šis varētu būs smags eksāmens "Stabilitātei" deputātiem. Un ne tikai līdzšinējo izteikumu dēļ. Piemēram, Grevcova jau paguvusi samelot par savu darbavietu. Un, kā "De Facto" zināms no drošiem avotiem, no "Stabilitātei" saraksta ievēlētais deputāts Dmitrijs Kovaļenko nonācis Valsts policijas redzeslokā saistībā ar kontrabandas cigarešu realizāciju.

SAB direktors lēš, ka pielaides varētu būt nepieciešamas 60-70 deputātiem un valdības locekļiem. Un izvērtēšana var prasīt no viena līdz vairākiem mēnešiem. Taču pirms sākt šo procedūru SAB no Saeimas jāsagaida informācija par to kādās komisijās ievēlētie deputāti strādās.