Vardarbīgus bērnus tomēr neliks nosūtīt mājmācībā

Komisijas sēdē par iekļaujošas izglītības veidošanu tika secināts, ka pašreizējā izglītības sistēma ir tālu no iekļaujošas izglītības sistēmas, rosinājumu pamatoja Ašeradens.

Kā ziņots, ap 30 nevalstisko organizāciju pārstāvji ir nosūtījuši vēstuli Saeimai, aicinot atteikties no plānotajiem Izglītības likuma grozījumiem, kas ļaus vardarbīgus bērnus nosūtīt mājmācībā, informēja centra "Dardedze" pārstāve Anda Avena.

Savukārt periodā, kad bērnam par atkārtotu vardarbīgu uzvedību izglītības iestādē ar izglītības iestādes vadītāja lēmumu ir piemērota izglītošanās ārpus izglītības iestādes, pastāvot liels risks, ka bērns būtiski iepalikšot izglītības programmas apguvē, kā arī bērns varot tikt "lielākā mērā pakļauts apdraudējumam no riskiem ģimenes un ielas vidē, radot bērniem noziedzības risku un ielu bērnu skaita pieaugumu".

Tāpat ziņots, ka Valsts prezidents Egils Levits vērsies pie Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, aicinot to nopietni apsvērt iespēju pirms trešā lasījuma no grozījumiem Izglītības likumā izslēgt strīdīgo regulējumu par bērnu, kuri dažādu iemeslu dēļ skolā ir emocionāli un fiziski vardarbīgi pret citām personām, nošķiršanu no izglītības iegūšanas skolā.