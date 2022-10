Noskaidrots, kura latvju skaistule pārstāvēs Latviju konkursā "Miss Universe"

Atlasē piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieces no visas Latvijas. Pirmais kvalifikācijas posms notika interneta vidē. Līdz finālam tika piecas daiļavas. Finālā žūrija vērtēja dalībnieces pēc ārējiem datiem, ka arī pēc dalības pieredzes konkursos, un uzmanība galvenokārt tiek akcentēta uz darba prasmēm kameras priekšā.

Kate modeļu sfērā darbojas jau kopš 2010. gada un aktīvi pieņem dalību vairākos vietējos un ārzemju konkursos. Jau piedalījusies "Miss Grand International", "Miss Multiverse", "Top Model of the World" un daudzos citos konkursos. Šobrīd sadarbojas ar vairākiem dizaineriem un fotogrāfiem no Eiropas un Āzijas.