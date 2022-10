Jānis Bukums saniknots "Ērkšķu" pirmajā izbalsošanā

Katrīna ir 21 gadus veca sieviete no Rīgas. Viņa piedzīvojusi mātes nogalināšanu acu priekšā. Ne atkarības, ne klīniskās nāves nav spējušas izdzēst šīs atmiņas. Uzaugusi bērnunamā. Piedzīvotā vardarbība sējusi dusmas pret vīriešiem. Dusmās var kļūt nesavaldīga, it īpaši, ja redz, ka tiek darīts pāri savējiem. Sapņo par dzīvi brīvu no atkarībām un darbu picērijā.