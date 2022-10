Augi, kuri mājoklī ir nevēlami

Vēl viens, no seno Ķīnas domātāju viedokļa, nelabvēlīgs augs - kaktuss. Vadoties pēc fen šui principiem, kaktusu par melno avi padara tā adatiņas, kas izstaro agresīvu enerģiju. Tiesa, kaktusi neesot piemēroti tikai vienai telpai, proti, guļamistabai, nevis visam mājoklim. Kaktusi spēj pasargāt mājokli no "indīgām bultām", kas nākot no ielas puses. Ja vēlies pasargāt mājokli no sliktām domām vai naidīgas enerģijas, noliec kaktusus uz palodzes, vēsta fen šui.