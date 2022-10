"Viņš pievienojās ienaidniekam." Ukrainas karavīrs par tēva cīņu Krievijas pusē

Artūrs neklausīja tēva padomu un ātri vien pieteicās brīvprātīgajā dienestā, piedaloties veiksmīgajā Ukrainas galvaspilsētas aizstāvēšanā, kas aprīlī beidzās ar Krievijas spēku izvešanu no reģiona.

Visu šo laiku viņš ir uzturējis saikni ar savu tēvu Krievijas okupētajā Doneckā, sūtot īsziņas, ar kurām viņš ir dalījies arī ar "The Guardian". "Mēs esam burtiski pretējās frontes līnijas pusēs. Bet tikai viens no mums cīnās par pareizo lietu," teica Artūrs videozvanā no Ukrainas rietumu reģiona Zakarpatu apgabala, kur viņš atveseļojas pēc mēnešiem ilgām šausminošām kaujām.