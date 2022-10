Trim Satiksmes ministrijas darbiniekiem alga ir zemāka par noteikto algu skalas minimālo slieksni

Tādējādi no 2023. gada premjera alga kāps par 52%, pārējiem ministriem - par 42%, savukārt Saeimas priekšsēdētājam - par 75%, ņemot vērā, ka deputātu algas pēdējos gados bijušas iesaldētas, tikmēr ministriju ierēdņu algām, kuru celšana bija atlīdzības reformas galvenais mērķis, budžetā nauda nav iedalīta.

Valsts prezidents pašreizējo 6260 eiro vietā nākamgad saņems 7962 eiro pirms nodokļu nomaksas, kas ir pieaugums par 27%. Saeimas priekšsēdētājs 4565 eiro vietā saņems 7962 eiro (+75%), Ministru prezidenta alga pieaugs no 5216 līdz 7962 eiro (+53%), parlamenta deputāti 2963 eiro vietā nākamgad saņems 3981 eiro (+34%), ministriem alga pieaugs no 4952 eiro līdz 7052 eiro (+42%), bet parlamentārajiem sekretāriem - no 3841 līdz 6256 eiro (+63%), vēstīja raidījums.